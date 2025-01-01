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نتنياهو: إيران سارعت لتسليح اليورانيوم بعد سقوط حزب الله والمحور وكانت ستستخدمه ضد "إسرائيل"

الأحد 13 يوليو 2025 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إيران سارعت لتسليح اليورانيوم بعد سقوط حزب الله والمحور وكانت ستستخدمه ضد "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن إيران سارعت إلى تسليح اليورانيوم المخصب بعد سقوط حزب الله وانهيار المحور، وكانت مستعدة لاستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل إذا امتلكته.


وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال نتنياهو إن "الحرس الثوري سارع إلى تسليح اليورانيوم المخصب بعد سقوط حزب الله وانهيار المحور".

وحذر نتنياهو من أن إيران مستعدة لاستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل إذا امتلكته، وأضاف: "لقد رأينا ذلك. وقلنا: خلال عام، سيمتلكون قنبلة نووية، وسيستخدمونها. وعلى عكس القوى النووية الأخرى، سيستخدمونها بالفعل، وسيبيدوننا".

ووصف الضربات بأنها كانت بمثابة "إزالة ورمين سرطانيين"، مؤكدا أنه لو لم يتم ذلك لواجهت إسرائيل تهديدا وجوديا.

وأضاف نتنياهو قائلا: "قتلنا علماء نوويين إيرانيين سابقا لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة، ويجب علينا إبقاء إيران تحت الرقابة"، مؤكدا أن "النظام الإيراني في ورطة كبيرة".

وقال نتنياهو "حققنا نصرا عظيما على إيران وهذا يمكن أن ينتج نموا رائعا، ونعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطبيع مع دول عربية".

وفي شأن غزة، قال نتنياهو: "نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما، وقد عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة، وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده أن إسرائيل في النهاية ستحقق جميع أهدافها في غزة بما فيها تدمير حماس.

من جهة أخرى، أشاد نتنياهو بالعلاقة القوية وغير المسبوقة مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، واعتبره "أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض".

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