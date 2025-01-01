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هجوم مركّب للمقاومة الفلسطينية على دبابتين إسرائيليتين في قطاع غزة (فيديو)

الأحد 13 يوليو 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم مركّب للمقاومة الفلسطينية على دبابتين إسرائيليتين في قطاع غزة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت مقطع فيديو يوثق هجوما مركّبا للمقاومة الفلسطينية على دبابتين إسرائيليتين خلال نشاط للجيش شمال قطاع غزة.


وأظهر مقطع الفيديو المنشور خروج مقاوم من بين أنقاض مبنى، وألقى عبوة ناسفة على دبابة وفرّ دون وقوع إصابات.


وأوضحت مصادر عبرية أن "العملية حدثت ظهر اليوم، خلال نشاط للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، حيث تمكن مقاوم من الخروج من أنقاض مبنى وألقى عبوة ناسفة على دبابة ميركافا تابعة للواء 401".

وأشارت إلى أن "طاقم الدبابة كان داخلها مع إغلاق الفتحات، وانفجرت العبوة خارج الدبابة، وقبل ذلك، تم إطلاق قذيفة أر بي جي باتجاه دبابة ثانية.

في الأيام الأخيرة، يلاحظ الجيش الإسرائيلي تزايدا في جرأة المقاومة، وتشير بعض التقديرات أن حماس تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية قبيل احتمال وقف إطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هذا التوثيق مقلق ويشير إلى اتجاه بدأ قبل أسبوعين، حيث أصبحت المقاومة أكثر نشاطا.

وأفاد الإعلام العبري مساء السبت، بورود تقارير عن حدث أمني صعب جديد في خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، تم على إثرها عمليات إجلاء جوي لمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي بواسطة طائرات مروحية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "5 جنود في الجيش الإسرائيلي أصيبوا يوم السبت في ثلاثة حوادث مختلفة في قطاع غزة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة في اشتباكات شمالي غزة.

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