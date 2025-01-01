شهيدا في قصف الاحتلال مخيم النصيرات ومدينتي غزة وخان يونس

غزة /سما/

استشهد 19 مواطنا بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت منازل سكنية وخيامًا للنازحين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين، عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العربيد في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع حميد غرب مدينة غزة.

وفي حي الصبرة بمدينة غزة، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، عقب استهداف منزل يعود لعائلة الداية قرب مسجد المجمع الإسلامي.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 مواطنين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارًا واسعًا في الممتلكات.