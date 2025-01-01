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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الأحد 13 يوليو 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوة أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، مؤكدة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

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