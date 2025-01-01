  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاصيل جديدة عن هجوم إسرائيلي استهدف اغتيال الرئيس الإيراني

الأحد 13 يوليو 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن هجوم إسرائيلي استهدف اغتيال الرئيس الإيراني



طهران / وكالات /

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهجوم إسرائيلي استهدف جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والتي جرت في صباح يوم الاثنين الموافق 13 يونيو/حزيران الماضي غرب العاصمة طهران.

وبحسب الوكالة، فإن الهجوم الإسرائيلي وقع أثناء انعقاد الجلسة بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين، داخل الطوابق السفلية لأحد المباني الحكومية. وقد نُفّذ الهجوم بأسلوب مشابه لمحاولة اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن إسرائيل أطلقت ست قذائف أو صواريخ دقيقة استهدفت مداخل ومخارج المبنى في محاولة لعزل القاعة ومنع التهوية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن الطابق المستهدف.

ورغم ذلك، تمكن المسؤولون من إخلاء الموقع عبر منفذ طوارئ، فيما تعرّض بعضهم لإصابات طفيفة، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان الذي أُصيب بجروح في ساقه أثناء الخروج.

وأكدت المصادر أن دقة المعلومات التي استند إليها المهاجمون تشير إلى احتمال وجود عنصر مُندسّ داخل أجهزة الدولة، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليًا من قبل الجهات المختصة.

وكان بزشكيان قد كشف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، عن تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت في 13 من يونيو/ الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : ضغوط على حماس لمنع انهيار مفاوضات غزة

في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

"معاريف" تزعم: "سلاح يوم القيامة" الإسرائيلي يرعب حماس في غزة ويحقق إنجازات جديدة

المبعوث الاميركي توم براك: نعيد تدوير مستقبل المنطقة وسهلنا محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل

خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين

أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

مصادر عبرية : إصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع كتائب القسام في غزة

الأخبار الرئيسية

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

نتنياهو: إيران تحت السيطرة والردع وهدفي الان تدمير حماس والتطبيع مع العرب

عشرات الشهداء والجرحى وعملية واسعة للاحتلال ببيت حانون للمرة الرابعة…

687252b14c59b756570825f4

"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية