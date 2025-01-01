تفاصيل جديدة عن هجوم إسرائيلي استهدف اغتيال الرئيس الإيراني

طهران / وكالات /

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهجوم إسرائيلي استهدف جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والتي جرت في صباح يوم الاثنين الموافق 13 يونيو/حزيران الماضي غرب العاصمة طهران.

وبحسب الوكالة، فإن الهجوم الإسرائيلي وقع أثناء انعقاد الجلسة بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين، داخل الطوابق السفلية لأحد المباني الحكومية. وقد نُفّذ الهجوم بأسلوب مشابه لمحاولة اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن إسرائيل أطلقت ست قذائف أو صواريخ دقيقة استهدفت مداخل ومخارج المبنى في محاولة لعزل القاعة ومنع التهوية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن الطابق المستهدف.

ورغم ذلك، تمكن المسؤولون من إخلاء الموقع عبر منفذ طوارئ، فيما تعرّض بعضهم لإصابات طفيفة، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان الذي أُصيب بجروح في ساقه أثناء الخروج.

وأكدت المصادر أن دقة المعلومات التي استند إليها المهاجمون تشير إلى احتمال وجود عنصر مُندسّ داخل أجهزة الدولة، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليًا من قبل الجهات المختصة.

وكان بزشكيان قد كشف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، عن تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت في 13 من يونيو/ الماضي.