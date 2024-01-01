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"إسرائيل" تقتل شخصًا بغارة جوية على منزل جنوبي لبنان

السبت 12 يوليو 2025 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقتل شخصًا بغارة جوية على منزل جنوبي لبنان



القدس المحتلة/سما/

 استشهد شخص، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة وطى الخيام جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، القائم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها إن “غارة العدو الإسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت إلى سقوط شهيد”.

وحتى الساعة 12:15 ت.غ، لم تُعلن الجهات الرسمية اللبنانية أي تفاصيل حول هوية الشهيد.

 

كما لم يُصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا بخصوص الغارة، لكنه عادةً ما يزعم استهداف عناصر من “حزب الله” في عملياته جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا على لبنان، تحوّل، في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق نار بين “حزب الله” وإسرائيل حيّز التنفيذ، لكن تل أبيب خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى ما لا يقل عن 239 شهيدًا و551 جريحًا، بحسب بيانات رسمية.

ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

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