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مصدر أممي: مسؤولون إسرائيليون يدعون لبقاء الأمم المتحدة كمصدر رئيسي للمساعدات في غزة

السبت 12 يوليو 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أممي: مسؤولون إسرائيليون يدعون لبقاء الأمم المتحدة كمصدر رئيسي للمساعدات في غزة



وكالات/سما/

أفاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كار سكاو نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون أن تظل الأمم المتحدة جهة إيصال المساعدات الرئيسية بغزة.


وقال سكاو لصحفيين أمس الجمعة، بعد زيارته لغزة وإسرائيل إن عمل مؤسسة غزة الإنسانية "التي تثير جدلا لم يكن موضوعا للمناقشة".

وأضاف "يريدون أن تظل الأمم المتحدة الجهة الرئيسية لإيصال المساعدات، وخصوصا إذا جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وطلبوا منا أن نكون مستعدين لتوسيع نطاق المساعدات".

وتحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وقالت حماس يوم الأربعاء إن تدفق المساعدات يمثل إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات بين الجانبين.

وحثت إسرائيل والولايات المتحدة علنا الأمم المتحدة على العمل من خلال مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة لكن المنظمة الدولية رفضت ذلك وشككت في حياد المؤسسة وقالت إن "نموذج التوزيع الذي تقدمه يعد عسكرة للمساعدات ويجبر سكان القطاع على النزوح".

وأوضح سكاو أنه التقى بالسلطات الإسرائيلية على مستويات مختلفة الأسبوع الماضي وقال إنه "لم يؤت في تلك المحادثات على ذكر" مؤسسة غزة الإنسانية.

وتابع "أعتقد أنه كانت هناك شائعات عن إبعاد الأمم المتحدة، ولكن كان من الواضح جدا خلال المحادثات التي أجريتها أنهم يريدون أن تستمر المنظمة في أن تكون جهة إيصال المساعدات الرئيسية في غزة".

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