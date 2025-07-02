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"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة - سما الإخبارية

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"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

السبت 12 يوليو 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" استهدافهم آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية بغزة في الأيام القليلة الماضية.

 

وقالت "كتائب القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا تدمير جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 02-07-2025".

وفي بيان آخر قالت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير دبابة "مركفاه" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025".

وأضافت القسام في بيان آخر: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تدمير "حفّار" عسكري بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 09-07-2025م، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء

كما أعلنت القسام استهداف موقع قيادة وسيطرة العدو شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون

في حين ذكرت "سرايا القدس" في بيان: "دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقا في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس".

وأفادت "سرايا القدس" في بيان ثان بقصف مقاتليها "بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعات العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة".

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس: " تمكن مجاهدونا صباح اليوم من تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع (ميركافاه) بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- أثناء توغلها شرق حي التفاح في مدينة غزة.
 

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية نشر عمليات استهداف آليات وجنود إسرائيليين وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري وأدت لمقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، وفق الإعلام العبري.

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