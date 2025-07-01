عائلة فلسطيني أمريكي قتل على يد مستوطنين بالضفة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق

وأضافت العائلة "هذا كابوس وظلم لا يمكن تصوره، لا ينبغي لأي عائلة أن تواجهه، نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف على جرائمهم".

والليلة الماضية، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة التي شهدتها بلدة سنجل، مضيفا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين بعدما رشق الفلسطينيون إسرائيليين بالحجارة مما أدى لوقوع إصابات طفيفة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه جرى إرسال قوات إلى الموقع وتم استخدام أسلحة غير فتاكة لتفريق الحشود.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية أكدت في وقت سابق الأنباء عن استشهاد المواطن الأمريكي الفلسطيني بعد تعرضه للضرب خلال مواجهات مع مستوطنين في محيط بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "واينت" إن "ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هو أولوية قصوى، وإن الوزارة تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية".

المصدر: رويترز