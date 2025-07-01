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عائلة فلسطيني أمريكي قتل على يد مستوطنين بالضفة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق - سما الإخبارية

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عائلة فلسطيني أمريكي قتل على يد مستوطنين بالضفة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق

السبت 12 يوليو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة فلسطيني أمريكي قتل على يد مستوطنين بالضفة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق



رام الله/سما/

طالبت عائلة الشاب سيف الدين مسلط الفلسطيني الأمريكي الذي استشهد أمس الجمعة على يد مستوطنين قرب قرية سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة، وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في الحادث.

 

وقالت عائلة مسلط من تامبا بولاية فلوريدا في بيان اليوم السبت: "إن المسعفين حاولوا الوصول إليه لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى".

وأضافت العائلة "هذا كابوس وظلم لا يمكن تصوره، لا ينبغي لأي عائلة أن تواجهه، نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف على جرائمهم".

والليلة الماضية، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة التي شهدتها بلدة سنجل، مضيفا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين بعدما رشق الفلسطينيون إسرائيليين بالحجارة مما أدى لوقوع إصابات طفيفة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه جرى إرسال قوات إلى الموقع وتم استخدام أسلحة غير فتاكة لتفريق الحشود.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية أكدت في وقت سابق الأنباء عن استشهاد المواطن الأمريكي الفلسطيني بعد تعرضه للضرب خلال مواجهات مع مستوطنين في محيط بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "واينت" إن "ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هو أولوية قصوى، وإن الوزارة تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية".

المصدر: رويترز

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