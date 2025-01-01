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"الغارديان": 60 نائبا من حزب العمال يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف الفوري بفلسطين

السبت 12 يوليو 2025 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الغارديان": 60 نائبا من حزب العمال يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف الفوري بفلسطين



لندن/سما/

أفادت صحيفة الغارديان، بأن 60 نائبا من حزب العمال البريطاني بعثوا برسالة موقعة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يطالبون فيها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.


وقالت الصحيفة إن الرسالة موقعة من 60 عضوا من حزب العمال في المملكة المتحدة، مما يعكس وجود تيار قوي داخل الحزب يدفع نحو تغيير السياسة البريطانية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحث النواب الحكومة البريطانية على الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة ذات سيادة دون تأخير، مؤكدين أن هذا الاعتراف سيدعم جهود السلام ويتماشى مع القانون الدولي.

وجاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات والعنف في المنطقة، وتزايد الضغوط الدولية على الحكومات الغربية لاتخاذ موقف أوضح بشأن دولة فلسطين.

 حتى الآن، حافظت الحكومة البريطانية على موقف حذر، داعمة حل الدولتين لكنها لم تعترف رسميا بفلسطين.

يأتي ذلك، فيما أعلن دبلوماسيون أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي ترعاه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 يوليو.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلا أنه أجل على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة في يونيو، وخاصة فيما يتصل بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

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