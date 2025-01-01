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وزير الخارجية الإسرائيلي: اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

السبت 12 يوليو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة



القدس المحتلة/سما/

أقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة خلال مشاركته في مؤتمر بفيينا.


وقال جدعون ساعر إن "الاتفاق جاء نتيجة حوارنا مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الاتفاق يشمل "دخول المزيد من الشاحنات، والمزيد من المعابر، ومسارات إضافية للجهود الإنسانية".

ولم يوضح لا ساعر ولا مفوضة الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ما إذا كانت المساعدات ستدخل عبر النظام الذي تديره الأمم المتحدة أم من خلال آلية بديلة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، شابها العنف والجدل.

والخميس، أعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن إسرائيل وافقت على "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وذكرت كالاس في بيان، أن إسرائيل وافقت على زيادة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميا وعلى فتح عدد من المعابر الحدودية الإضافية، وإعادة فتح طرق دخول المساعدات، بالإضافة إلى تمكين توزيع الإمدادات الغذائية التي تشمل المخابز والمطابخ العامة.

وتشمل الإجراءات الإضافية استئناف توصيل الوقود إلى المرافق الإنسانية، وحماية عمال الإغاثة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مرافق الكهرباء والمياه.

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تنفذ أو سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة مع التفاهم المشترك على ضرورة توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى السكان مباشرة مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس".

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