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أبقار إسرائيلية في جنوب لبنان وبلدية بيت ليف تصدر بيانا تحذيريا بشأنها - سما الإخبارية

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أبقار إسرائيلية في جنوب لبنان وبلدية بيت ليف تصدر بيانا تحذيريا بشأنها

السبت 12 يوليو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبقار إسرائيلية في جنوب لبنان وبلدية بيت ليف تصدر بيانا تحذيريا بشأنها



القدس المحتلة/سما/

دخلت عشرات الرؤوس من الأبقار، مساء الجمعة، من إسرائيل باتجاه بلدتي رامية وعيتا الشعب في جنوب لبنان وتحديدا عبر خلّة وردة.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق دخول الأبقار إلى الأراضي اللبنانية حيث جرى رصدها على إحدى الطرقات هناك.


 

ولاحقا، أفيد بأن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالات مع قوات "اليونيفيل" لاستعادة عشرات رؤوس الأبقار التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب.

وذكرت قناة "المنار" أن الأبقار دخلت إلى عيتا الشعب بسبب الثغرات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي والتي يتسلل منها ليلا إلى داخل لبنان.

إلى ذلك، أصدرت بلدية بيت ليف جنوب لبنان، تنبيها هاما إلى المواطنين في البلدة حذرت فيه من الاقتراب باتجاه الأبقار المتواجدة في البلدة والتي دخلت من إسرائيل.

وحذر رئيس بلدية بيت ليف من "الاقتراب من الأبقار المتواجدة في المنطقة، فقد يكون هناك احتمال بأنها ملوثة بأسلحة جرثومية أو تحمل أمراضا معدية".

وشدد على "على ضرورة الحذر الشديد وعدم الاقتراب أو لمسها، وذلك من باب الخشية والوقاية، ريثما تتبيّن حقيقة دخولها إلى لبنان".

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