"معاريف" تزعم: "سلاح يوم القيامة" الإسرائيلي يرعب حماس في غزة ويحقق إنجازات جديدة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الجمعة، إن "سلاح يوم القيامة" الإسرائيلي يرعب حماس في قطاع غزة ويحقق إنجازات جديدة.



وأضافت الصحيفة أن صاروخ الجيش الإسرائيلي الجديد الذي أصبح كابوسا لحماس والجهاد الإسلامي يضرب مرة أخرى يوم الجمعة.

وأفادت بأنه سمح بنشر معلومات تفيد بأنه في منتصف الأسبوع تم القضاء على عنصرين اثنين أحدهما قائد في قطاع الشجاعية في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" وعنصر آخر كان معه، بإصابة دقيقة من صاروخ "بار" أطلقه مقاتلو كتيبة "الرعد 334" من سلاح المدفعية من عشرات الكيلومترات.



وذكرت أن الجيش أعلن الخميس أن بطارية من الكتيبة مزودة بالصواريخ الجديدة تم نشرها أيضا في القطاع اللبناني وأن مقاتلي الوحدة دمروا به مقرا لحزب الله يوم الأربعاء.

وطورت شركة "إلبيت سيستمز" صاروخ "بار" الجديد، وبدأ تشغيله قبيل الحرب.

وهو صاروخ قصير إلى متوسط ​​المدى يتميز بدقة هي الأعلى بين الصواريخ المتاحة حاليا.

ويسمح هذا الصاروخ باستهداف دقيق حتى عندما يكون الهدف خلف خطوط العدو في بيئة مدنية مكتظة بالسكان.

ويوضح المصدر أنه وفي الأسابيع الأخيرة، شعر عناصر حماس بالخوف من استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للصواريخ، فهم يدركون أنه بمجرد وصولهم إلى سطح الأرض وتعرضهم لعملاء الشاباك لن يتسنى لهم إحباط هجماتهم، من بين أمور أخرى، إلا بعد وقت قصير بواسطة صاروخ "بار"، مبينا أن توقيت إطلاقه أقصر بكثير من الوقت اللازم لتوجيه طائرة هجومية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كشف في الـ28 من أبريل عن قذيفة صاروخية استخدمتها قواته لأول مرة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه القذيفة ذات نظام توجيه تمت ملاءمتها لساحات قتال معقدة.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أنه وفي عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، هاجم الجيش الإسرائيلي فضل أبو العطا وقتله في 7 يونيو 2025، بقصف استخدم فيه "سلاح يوم القيامة".

وكان أبو العطا يشغل سابقا منصب نائب قائد قطاع الشجاعية، وعين خلال الحرب قائدا لقطاع الشجاعية في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

كما كان أبو العطا أحد قادة التنسيق بين التنظيمات المسلحة في قطاع الشجاعية، وقاد العديد من المخططات ضد القوات الإسرائيلية، ونفذ أيضا غارة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ووفق المصدر ذاته، اغتال الجيش الإسرائيلي حمد كامل عبد العزيز عياد، المسؤول عن هندسة وتخريب بكتيبة التركمان في "حركة الجهاد الإسلامي".

وكان كامل عبد العزيز عياد مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ مخططات تخريبية ضد الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.