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16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

السبت 12 يوليو 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية باستشهاد 16 مواطنًا منذ فجر اليوم السبت، في قصف شنه الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسلونا إن أمًّا وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف شارع جمال عبد الناصر، مقابل الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة.

وأضافوا أن أربع نساء استشهدن، وأُصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة.

واستشهد مواطنان في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت طفلة، وأُصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا قرب مدرسة الحساينة غرب النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد المواطن صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي.

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