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الخارجية الأمريكية تؤكد علمها باستشهاد مواطن أمريكي على يد المستوطنين

السبت 12 يوليو 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تؤكد علمها باستشهاد مواطن أمريكي على يد المستوطنين



رام الله/سما/

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية باستشهاد مواطن أمريكي من أصول فلسطينية ومن سكان منطقة رام الله في مواجهات مع المستوطنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأنباء عن استشهاد المواطن الأمريكي الفلسطيني بعد تعرضه للضرب خلال مواجهات مع مستوطنين في محيط بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "واينت" إن "ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هو أولوية قصوى، وإن الوزارة تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية".

لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الحادث "احتراما لخصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب".

واستشهد شابان وأصيب العشرات مساء الجمعة جراء هجوم للمستوطنين على بلدة المزرعة الشرقية وبلدة سنجل شمال رام الله، مع تواصل هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) والشاب محمد عوض من بلدة المزرعة الشرقية، الذي فُقدت آثاره بعد هجوم المستوطنين عصر اليوم على بلدة سنجل شمال رام الله، واستشهد الشابان جراء الاعتداء عليهما بالضرب الشديد في مختلف أنحاء الجسد من المستوطنين في بلدة سنجل.

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