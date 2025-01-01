الطقس: أجواء حارة ودرجات حرارة مرتفعة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الإخوة في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.