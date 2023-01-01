الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد دبابة بجروح خطيرة شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة قائد دبابة بجروح خطيرة خلال اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقال في بيان، إن “قائد دبابة في كتيبة 82 التابعة للفرقة ’ساعار جولان’ أصيب خلال اشتباك في شمال قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إجلاء العسكري المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلته.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي، بلغت حصيلة قتلاه 890 عسكريا، إضافة إلى 6 آلاف و88 مصابا، منذ بدئه الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” في غزة، ويواجه “قتالا شرسا” مع الفصائل الفلسطينية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، فضلا عن دمار واسع.