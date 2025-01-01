برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي قيود اقتصادية على إسرائيل

بروكسل/سما/

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أليكسي جورافليف أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي قيود اقتصادية جادة ضد إسرائيل، باعتبارها ممثل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت سابقا بأن الاتحاد الأوروبي قد يعلق بالكامل اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ردا على انتهاكات محتملة من قبل السلطات الإسرائيلية، كما يدرس خيار تعليق الحوار السياسي مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال جورافليف: "نظرا لأن إسرائيل هي الممثل الفعلي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يمكننا التأكد من أن أوروبا التي تتبع الولايات المتحدة في كل شيء لن تفرض أي قيود اقتصادية جادة ضدها".

ويرى النائب الروسي أن الاتحاد الأوروبي، حيث تصبح الدول أكثر إسلامية مع مرور كل عام، مجبر على الانصياع لمطالب الجاليات المعادية لإسرائيل، والتظاهر بالاستجابة للعدوان على العالم العربي.

وأضاف: "في الواقع، تم تطوير خمسة خيارات للضغط، من بينها ما يصور كأشدها قسوة وهو التعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يعني فقط إلغاء المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا، وسيتعين عليها التجارة مع أوروبا وفق الشروط العامة. إنه موقف يبدو كما لو أنهم مضطرون لاتخاذ إجراء صارم، ويحتاجون إلى المناورة حتى لا يلحقوا ضرراً كبيراً بالطرف المعني".

وفي نهاية يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن قادة الاتحاد الأوروبي كلفوا مجلس وزراء خارجية الاتحاد، خلال مناقشة الشرق الأوسط في قمة بروكسل، بمواصلة النظر في الانتهاكات المحتملة من قبل إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والإجراءات المضادة خلال يوليو.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وقد تؤدي هذه المناقشات إلى تعليق الاتفاقية، كما يطالب بذلك عدد من دول الاتحاد.