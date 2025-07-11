مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في شفاعمرو

القدس المحتلة/سما/

قُتل شابان بجريمة إطلاق نار، ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى العرب منذ بدء العام الجاري إلى 134 قتيلا.

وأكّدت مصادر محلية، أن ضحيّتي جريمة القتل المزدوجة، هما نور حريري (45 عاما) وهو من سكّان شفاعمرو وبالأصل من مدينة أم الفحم، والشاب رامي عثمان (33 عاما) من كابول.



وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، بأنه تلقّى بلاغا بشأن "إصابة شخصين في حادث عنف بمدينة شفاعمرو".

وأضاف أن مسعفين، أكّدوا "وفاة شخصين في الثلاثينات من عمريهما، إذ كانا فاقدين للوعي، ومصابين بجروح نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم: "تم توجيهنا إلى الشابين اللذين كانا فاقدا الوعي، وبدون نبض ولا تنفُّس".

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحيتين، "كانا مصابين بجروح نافذة في جسديهما، وقد أجرينا فحوصات طبية، لكن إصاباتيهما كانت حرجة، واضطررنا لإقرار وفاتهما على الفور".



من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان، أنها "فتحت تحقيقًا بإطلاق نار على سيارة في مدينة شفاعمرو، ونتيجةً لذلك، أُعلن عن وفاة شخصين لم تُعرف هويتهما بعد".

وأضافت أنها توجّهت إلى المدينة "وبدأت البحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، والتحقيق في ملابسات الحدث"، الذي قالت إن خلفيّته إجرامية.

134 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظلّ تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس من الشرطة الإسرائيلية، والذي يصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2025، إلى 134 قتيلا، بينهم 9 نساء؛ بحسب المعطيات الرسمية.

وتُظهر الإحصاءات أن 116 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و71 منهم في سن 30 عامًا أو أقل، فيما قُتل 8 على يد عناصر من الشرطة.

وفي الفترة الموازية من العام الماضي، سُجّل مقتل 106 أشخاص في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، ما يدل على التصاعد المتواصل للجريمة في المجتمع العربي.

وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصا في المجتمع العربي، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.