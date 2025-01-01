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مرضى قطاع غزة على حافة الموت بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات

الجمعة 11 يوليو 2025 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرضى قطاع غزة على حافة الموت بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات



غزة/سما/

 أفادت مصادر طبية، بأن المرضى في مستشفيات قطاع غزة على حافة الموت في كل يوم، حيث يتم الاستمرار في سياسة تقليل إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء ومركبات الإسعاف، بسبب الحصار الإسرائيلي المقروض على القطاع.

ونقلت مصادر محلية عن المصادر أنه لا يتم إدخال الكميات التي تحتاجها أقسام العمل في المستشفيات، ما يجبرها على اتباع سياسة ترشيد وتقشف، تتمثل في إيقاف إمداد الكهرباء عن بعض الأقسام، وتأجيل أو وقف بعض الخدمات ومنها خدمات الغسيل الكلوي، كما ويخفض من القدرة على تشغيل العدد الكافي من مركبات الإسعاف، ما يضطر المواطنين إلى نقل المصابين والمرضى على العربات التي تجرها الحيوانات.

وأضافت أنها وتجعل المرضى دوما وخاصة الذين تعتمد حياتهم على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة، وغيرها من الأقسام على حافة الموت، حيث يتم التوريد لهذه الكميات القليلة يوما بيوم، ويجعل الجميع يعمل تحت الضغط والخطر المحدق بشكل دائم.

وناشدت جميع المؤسسات لوضع حد لهذه السياسة وهذه الكارثة المستمرة، وتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات، ومركبات الاسعاف بما يحقق إنقاذ الأرواح.

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