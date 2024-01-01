شهيد وجرحى باستهداف إسرائيلي لمركبة في النبطية جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخص، الجمعة، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، واستهدفت مركبة على طريق النميرية الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد و5 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على النميرية.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيد ونقل جريحين بحالة حرجة.



ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل يومي تنفيذ غارات على عدة مناطق في لبنان، ويقول إن هجماته تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله.

ورصد تحليق مكثف لمسيّرة إسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض؛ حسبما أوردت الوكالة نفسها.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في كفر شوبا وتوغلت لمسافة 400 متر، وأطلقت النار باتجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.

ومنذ انتهاء حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان بدعم أميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تتزايد ضغوط واشنطن لنزع سلاح حزب الله، الذي يتمسك به طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مؤخرا، إن حزبه لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه قبل رحيل العدوان الإسرائيلي عن لبنان.

ومنتهكةً اتفاق وقف إطلاق النار، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضي لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود؛ كما ارتكبت مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.