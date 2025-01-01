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نتنياهو أطلع رئيس "يهدوت هتوراة" على حرب وشيكة ضد إيران ليمنع حل الكنيست

الجمعة 11 يوليو 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو أطلع رئيس "يهدوت هتوراة" على حرب وشيكة ضد إيران ليمنع حل الكنيست



القدس المحتلة/سما/

استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" في الكنيست، موشيه غفني، إلى لقاء عاجل في مقر وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي في تل أبيب، الشهر الماضي، بهدف منع الأحزاب الحريدية من التصويت على حل الكنيست وتبكير الانتخابات. ومن أجل تحقيق ذلك، طالب نتنياهو غفني بالتوقيع على وثيقة تلزم بالحفاظ على سر عسكري، وبعد أن وقع غفني، أطلعه نتنياهو على أن إسرائيل ستشن الحرب ضد إيران خلال أربعة أيام.

وحسب تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الجمعة، فإن غفني خرج من اللقاء قلقا، إذ لم يكن متأكدا أن الحرب ضد إيران هي خطة حقيقية، أم أن نتنياهو يخدعه كي لا تسقط حكومته. وفي الوقت نفسه، قرر غفني أن أقوال نتنياهو قد تكون حقيقية وأن حل الكنيست سيمنع مهاجمة إيران.

وبعد يومين صوتت "يهدوت هتوراة" ضد حل الكنيست. وبعد أقل من 24 ساعة بدأت الحرب ضد إيران.

واعتبرت الصحيفة أن هذه "الخطوة متعددة الأذرع" قدمت نتنياهو في "ذروة قوته السياسية"، التي شملت صراعه من أجل بقائه السياسي، ومناورة شركائه في الائتلاف، وإرضاء جهات في الإدارة الأميركية، وكان هذا يتم في التوازي أحيانا، وعكس التطابق بين مصلحته الشخصية والبقاء السياسي والمصلحة القومية.


وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر الأهم هو أن نتنياهو حول الحرب على غزة أو لبنان أو إيران، إلى أداة سياسية لبقائه في الحكم.

وأظهر استطلاع أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب خلال الحرب ضد إيران، ونشره أمس، أن ثقة الإسرائيليين بنتنياهو خلال الحرب ضد إيران ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 7 أكتوبر.

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