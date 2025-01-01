استطلاع: تراجع بشعبية نتنياهو و47% يعتبرونه ملتزما بالتوصل لهدنة وتبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

اعتبر 47% من الجمهور في إسرائيل أنه سيتم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، فيما استبعد 37% التوصل لاتفاق كهذا. وتبين أن 61% من ناخبي أحزاب الائتلاف و40% من ناخبي أحزاب المعارضة متفائلون حيال التوصل لاتفاق، بينما 48% من ناخبي أحزاب المعارضة عن تشاؤم حيال ذلك، بحسب استطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

ويعتقد 51% أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ملتزم بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل 34% الذين يعتقدون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملتزم أكثر بهذا الخصوص. وقال 84% من ناخبي أحزاب الائتلاف إن نتنياهو ملتزم أكثر من ترامب بإعادة الأسرى الإسرائيليين، فيما اعتبر 56% من ناخبي أحزاب المعارضة إن ترامب ملتزم أكثر.

وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم لن يصوتوا في انتخابات الكنيست المقبلة لأحزاب ستؤيد قانون إعفاء الحريديين من التجنيد للجيش، وقال 10% أن المصادقة على القانون سيجعلهم يصوتون للأحزاب التي أيدته، وقال 42% إن المصادقة على القانون لن يؤثر تصويتهم.



وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل الحزب الجديد برئاسة نفتالي بينيت على 25 مقعدا؛ الليكود 24؛ حزب الديمقراطيين 10؛ "يسرائيل بيتينو" 10؛ شاس 9؛ "ييش عتيد" 7؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ "عوتسما يهوديت" 7؛ "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس 7؛ القائمة الموحدة 6؛ الجبهة – العربية للتغيير 4؛ الصهيونية الدينية 4.

وستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ51 مقعدا في الكنيست، مقابل 59 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة وحزب بينيت، وعشرة مقاعد للأحزاب العربية.