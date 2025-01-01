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الرئيس اللبناني: مسألة التطبيع مع إسرائيل غير واردة في السياسة الخارجية الراهنة

الجمعة 11 يوليو 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: مسألة التطبيع مع إسرائيل غير واردة في السياسة الخارجية الراهنة



بيروت/سما/

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة"، مشددا على أهمية وحدة اللبنانيين لحماية البلاد وتحصينها.


وقال عون أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية إن "وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الافرقاء مع الدولة مهمة لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات".

وأكد أن "السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن"، جازما أن "مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".

كما نوه أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة.

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