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الأمم المتحدة: 798 شهيدا منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة

الجمعة 11 يوليو 2025 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 798 شهيدا منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة



غزة/سما/

ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن 798 شخصا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية مايو الماضي.


وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين إن 615 شخصا منهم استشهدوا في محيط مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 مايو.

يأتي ذلك فيما أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت، الجمعة، عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل شمال القطاع، بينهم 5 في مدرسة تؤوي نازحين.

وقال الجهاز في بيان إن الغارة إسرائيلية استهدفت "مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة".

وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز باستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وفي وسط غزة، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أنه استقبل عددا من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي كثف أخيرا عملياته في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثاني والعشرين.

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