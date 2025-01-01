لافروف: ندعو إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دون أي انقطاع

موسكو/سما/

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دون أي انقطاع.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أعقاب مشاركته في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واجتماع وزارء الخارجية لدول قمة شرق آسيا في كوالالمبور.

وقال لافروف: "لقد دعونا إلى استمرار وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه أعلن عنه (بين إيران وإسرائيل) دون أي انقطاع".

وأضاف: رغم الضرر الذي ألحقه الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الخاضعة لرقابتها، ينبغي بذل جهود لإصلاح هذا الضرر وتحويل الأمور إلى المسار السياسي وحل كل المشاكل عن طريق المفاوضات فقط.

وتطرق لافروف في تصريحاته إلى عدد من الملفات الدولية الأخرى، منها القضية الفلسطينية والنزاع في أوكرانيا، وعسكرة أوروبا وقضية تايوان والوضع حول كوريا الشمالية.

وأشار لافروف إلى أن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الغربية حول ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بشأن قضية تايوان مع التأكيد لفظيا على احترامهم مبدأ "الصين الواحدة" ليست إلا نفاقا، وهو أمر واضح "لأي شخص على دراية ولو قليلا بهذه القضية".

وحول كوريا الشمالية، التي ينطلق لافروف في زيارة لها اليوم الجمعة، قال الوزير الروسي إن بيونغ يانغ لا تزال تتعرض لاستفزازات بما في ذلك من خلال تعزيز التحالفات العسكرية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وأكد أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع الاستفزازات ضد بيونغ يانغ، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.