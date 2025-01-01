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نتنياهو عائدا من واشنطن: أتمنى أن نتمكن من إتمام صفقة غزة خلال أيام

الجمعة 11 يوليو 2025 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو عائدا من واشنطن: أتمنى أن نتمكن من إتمام صفقة غزة خلال أيام



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، اليوم الجمعة، عن أمله في إتمام الصفقة بشأن غزة خلال أيام، مضيفا أن إسرائيل ستحقق السلام قريبا مع جيرانها العرب.


وفي مقابلة له مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، قال نتنياهو "أتمنى أن نتمكن من إتمام الصفقة خلال أيام، وأضاف:"من المحتمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما. سنخرج نصف المختطفين ونستغل هذه الأيام لوضع حد لذلك. يمكن أن يحدث غدا أو اليوم - إذا ألقت حماس سلاحها".

بالإضافة إلى ذلك، قال نتنياهو إنه "قريبا سنحقق السلام مع جيراننا العرب".

وكان موقع "واينت" لفت إلى أن نتنياهو اختتم زيارته لواشنطن، وطار عائدا إلى إسرائيل، وقال مكتبه إن "جميع الأهداف التي سعى نتنياهو إلى تحقيقها خلال الزيارة قد تحققت".

وقال نتنياهو قبيل مغادرته واشنطن، بشأن نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب بخصوص قضايا تتعلق بغزة والمنطقة سيروى لاحقا".

وأضاف: "نعمل على التوصل إلى صفقة تبادل تعيد نصف الرهائن الأحياء والقتلى مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال الـ60 يوما سندخل في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، أي نهاية الحرب".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لتحقيق ذلك يجب تحقيق الحد الأدنى من الشروط، وهي: إزالة قدرات حماس السلطوية والعسكرية، نزع سلاح حماس، ضمان ألا تكون غزة تهديدا لنا".

كما أوضح أنه "إذا كان يمكن تحقيق تلك الشروط من خلال المفاوضات فهذا جيد فإن لم يكن كذلك فستحقق هذه الشروط بقوة الجيش".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سياسي رفيع قوله إن إسرائيل وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن ليس في غضون يوم واحد.

وكشف نتنياهو لعائلات الأسرى، خلال اجتماع في واشنطن، أن حماس هي من ستحدد هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض عليه.

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