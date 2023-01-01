إصابة جنديين إسرائيليين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات بغزة

القدس المحتلة/سما/

أصيب جنديان إسرائيليان، الجمعة، إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، على دبابة شمال قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وحتى الساعة (13:00 ت.غ) الجمعة، لم يتبن أي فصيل فلسطيني في غزة مسؤولية تنفيذ إطلاق صاروخي ضد قوات إسرائيلية بالقطاع.

وسبق أن أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح الجمعة، إلى أنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار الأخير في مارس/ آذار المنصرم، قُتل 41 عسكريا إسرائيليا بالقطاع، ليصل الإجمالي منذ بدء الحرب إلى “890 قتيلًا، منهم 448 خلال العمليات البرية”.

وتعد هذه الأرقام إحصاءات تجريها الصحف العبرية بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش، علما بأن تل أبيب لا تكشف في كثير من الأحيان عن الأعداد الحقيقة لعدد ضحاياها جراء الحرب بذريعة “الأمن القومي”.