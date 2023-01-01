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10 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا النزلة

الجمعة 11 يوليو 2025 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا النزلة



غزة/سما/

استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر فجر اليوم الجمعة ، جراء قصف قوات الاحتلال مدرسة في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين.

وأضاف الشهود  أن الاحتلال واصل نسف المباني السكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد مسعفيها أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال مشاركته في مهمة إنسانية في منطقة التحلية بخان يونس، نقل على إثرها إلى مستشفى المواصي الميداني.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,762 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,656 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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