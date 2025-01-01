"الأونروا": منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة هدفه التغطية على الفظائع ضد الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

أدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني يوم الخميس، الحظر المفروض منذ أكثر من 640 يوماً على دخول الصحافيين من وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، بوصفه يهدف إلى التغطية على الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، ومنهم مليون طفل، في القطاع.

وقال لازاريني في تغريدة عبر منصة "إكس" إن الحظر يهدف أيضاً إلى نزع إنسانية الفلسطينيين ومنع التعاطف معهم.

وشدد المفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على أن حظر دخول ممثلي الصحافة الدولية إلى قطاع غزة هو "حظر على الحقيقة والتغطية الصحافية المستقلة".

وطالب لازاريني بالسماح للصحافيين من وسائل الإعلام الدولية بالعمل من غزة لدعم العمل البطولي الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون.