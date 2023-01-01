كاتس إلى واشنطن لعقد اجتماعات مكثفة حول الملف الإيراني وإمكانية تجدد الحرب مع طهران..

القدس المحتلة/سما/

أفاد إعلام عبري، بأن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين الأمريكيين.

وذكرت القناة “12” العبرية، أنه بعد خمسة أيام يقضيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يتوجه وزير حربه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتعلق بالملف الإيراني.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: “يسافر كاتس، إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، على خلفية الهجوم على إيران”.

وشددت القناة على أن زيارة كاتس، تأتي في إطار التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، مرجحة توقيع وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مذكرة تفاهم سرية من شأنها أن تعمل على ترسيخ العلاقة بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثنائية المفترض توقيعها تتركز على أمن إسرائيل، وشراء الأسلحة الهجومية والدفاعية.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو التقى بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في مقر البنتاغون، وبحثا استمرار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

والأحد، بدأ نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، زيارة لواشنطن تستمر حتى الخميس، هي الثالثة خلال ستة أشهر.

والتقى نتنياهو، مساء الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وناقشا جهود إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.