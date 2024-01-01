  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة

الخميس 10 يوليو 2025 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة



الدوحة /سما/

قالت حركة حماس إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصّل إلى صفقة شاملة تؤكّد "نواياه الخبيثة والسيئة".

وفي بيان لها، قالت الحركة إن "مجرم الحرب نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن حماس "عرضت في وقت سابق التوصل إلى صفقة تبادل شاملة، يتمّ خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل اتفاق يُحقق وقفا دائما للعدوان، وانسحابا شاملا لجيش الاحتلال، وتدفقا حرّا للمساعدات، لكن نتنياهو رفض هذا العرض في حينه، وما يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل".

وختمت الحركة بيانها بالقول إنها "تواصل حركة حماس تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات دون عوائق، حتى يتمكن شعبُنا من إعادة الإعمار والحياة بكرامة، مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : نتنياهو يغادر واشنطن مبكرا ولا اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بغزة

17 شهيدًا في قصف إسرائيلي لطابور استلام مساعدات غذائية بدير البلح وسط قطاع غزة

الاتحاد الاوروبي : اتفاق مع اسرائيل على ادخال المساعدات الانسانية بكميات كبيرة الى قطاع غزة

"موقع عبري": إسرائيل توافق على ضخ قطر ودول أخرى الأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق النار

الدولار قد ينهار إلى أدنى مستوى له منذ عقود وارتفاع كبير في قيمو الشيكل

مصدر سياسي رفيع في واشنطن : إسرائيل وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين

نتنياهو: لن أسمح لحماس بالبقاء في غزة وسأعمل على إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المحتملة

الأخبار الرئيسية

مقتل واصابة عدد من جنود الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية في خانيونس

الإعلام العبري ينشر تفاصيل الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل في مفاوضات الدوحة..

نتنياهو: لن أسمح لحماس بالبقاء في غزة وسأعمل على إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المحتملة

القسام تشيد بعمليتي الخليل وجنين.. وأبو عبيدة يدعو لتصعيد المقاومة في الضفة والقدس المحتلة

الخارجية الأمريكية: متفائلون اكثر من اي وقت بشأن اتفاق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية