الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 57,762 شهيدا

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,762 شهيدا، و137,656 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، يوم الخميس، أن من بين الحصيلة 7,200 شهيد، و25,615 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 9 شهداء، وأكثر من 78 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 782 شهيدا، وأكثر من 5,179 مصابا.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 82 شهيدا، و247 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

استُشهد 12 مواطنا، بينهم صحفي، و3 من منتظري المساعدات، وجُرح آخرون، إثر تواصل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مناطق عدة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب استهدافهم بنيران جيش الاحتلال خلال انتظارهم المساعدات بمنطقة شمال غرب مدينة غزة.

كما أفاد باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي سطح منزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عيشة، في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع.

واستُشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس غرب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن الطائرات الإسرائيلية المسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين هم: كامل وافي، ودرويش عدنان وافي، وياسمين عدنان وافي، ومحفوظة عبد الله وافي، وعبود محمد علي أبو معمر، وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطن ناصر أبو عمرة، فيما قصفت الطائرات منزلا خلف مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق مدينة غزة.