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الرئيس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024

الخميس 10 يوليو 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024



رام الله/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، الصادر عن مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، ظهر اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد عبد الغني العويوي.

وأكد الرئيس، دعمه لعمل السلطة القضائية واستقلالها، مشيدا بجهود مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد، وأهمية توفير الدعم اللازم للسلطة القضائية، لتقوم بعملها على أكمل وجه.

وأطلع العويوي، السيد الرئيس، على أبرز نتائج التقرير والنشاطات التي نفذتها السلطة القضائية خلال العام الماضي، والخطة الموضوعة لتطوير عملها.

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