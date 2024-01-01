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نتنياهو: لن أسمح لحماس بالبقاء في غزة وسأعمل على إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المحتملة

الخميس 10 يوليو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن أسمح لحماس بالبقاء في غزة وسأعمل على إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المحتملة



واشنطن / وكالات /

في لقاء مع عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لن يسمح لحماس بالبقاء في قطاع غزة"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "سيضمن أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى".

وأوضح نتنياهو للعائلات أن التوصل إلى "صفقة شاملة" أمر غير ممكن حالياً. ومع ذلك، أشار إلى أنه خلال الفترة التي سيتم فيها إطلاق سراح الـ 10 أسرى ضمن مقترح ويتكوف، "سنعمل في هذا الوقت على إنهاء الحرب بأكملها".

وأضاف نتنياهو، في إشارة إلى تفاصيل حساسة: "هناك أمور لا أستطيع التحدث عنها معكم، هناك أشياء تتم بهدوء ولن أشارككم بها لأنها يجب أن تبقى سرية."

تأتي هذه التصريحات في ظل الضغوط المتزايدة على نتنياهو من عائلات الرهائن، ومن جهة أخرى، استمرار العمليات العسكرية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في غزة.

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