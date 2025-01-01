صحيفة عبرية : نتنياهو يغادر واشنطن مبكرا ولا اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بغزة

واشنطن / وكالات /

أفاد موقع صحيفة إسرائيل اليوم، فجر اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيغادر واشنطن ويعود إلى إسرائيل يوم غد الجمعة.

وجاء في إعلان المغادرة المبكرة الذي نُشر للصحفيين المرافقين للوفد في واشنطن، أن المعنى الضمني هو عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين حتى بداية الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن بقاء نتنياهو في واشنطن وقت الإعلان عن الاتفاق بشأن غزة، إلى جانب ترامب، كان من المفترض أن يساعده كثيراً في التغلب على المعارضة السياسية المتوقعة من الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وحتى من حزبه نفسه.

وكان من المرجح أن يغدق عليه ترامب المديح وربما يصدر إعلاناً سياسياً ما، يُفسر على أنه مقابل التسوية مع حماس.

وحتى لو لم يكن نتنياهو في محادثات مع المعارضين، فإنه سيوضح أن هذا مجرد لعبة تكتيكية للفوز استراتيجياً على المدى الطويل.

وبما أن نتنياهو سيغادر واشنطن الجمعة، كما ذكر، فإن السيناريو المذكور أعلاه لن يحدث.