  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية : نتنياهو يغادر واشنطن مبكرا ولا اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بغزة

الخميس 10 يوليو 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : نتنياهو يغادر واشنطن مبكرا ولا اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بغزة



واشنطن / وكالات /

أفاد موقع صحيفة إسرائيل اليوم، فجر اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيغادر واشنطن ويعود إلى إسرائيل يوم غد الجمعة.

وجاء في إعلان المغادرة المبكرة الذي نُشر للصحفيين المرافقين للوفد في واشنطن، أن المعنى الضمني هو عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين حتى بداية الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن بقاء نتنياهو في واشنطن وقت الإعلان عن الاتفاق بشأن غزة، إلى جانب ترامب، كان من المفترض أن يساعده كثيراً في التغلب على المعارضة السياسية المتوقعة من الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وحتى من حزبه نفسه.

وكان من المرجح أن يغدق عليه ترامب المديح وربما يصدر إعلاناً سياسياً ما، يُفسر على أنه مقابل التسوية مع حماس.

وحتى لو لم يكن نتنياهو في محادثات مع المعارضين، فإنه سيوضح أن هذا مجرد لعبة تكتيكية للفوز استراتيجياً على المدى الطويل.

وبما أن نتنياهو سيغادر واشنطن الجمعة، كما ذكر، فإن السيناريو المذكور أعلاه لن يحدث.

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الرسالة التي يحملها "بحبح" من ترامب إلى حماس ؟

خبير دولي يرسم سيناريو " زوال" إسرائيل!

ما هو الخط الأحمر الإسرائيلي الذي يعطل مفاوضات التهدئة مع حماس في غزة؟..

قيادي بحماس: وافقنا على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين

القسام: حاولنا أسر جندي لكن تم الإجهاز عليه

نتنياهو: متمسكون بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لـ"حماس"

الهندي: ويتكوف يضلل الرأي العام ولا اختراق حقيقي في مفاوضات الدوحة..

الأخبار الرئيسية

IMG_0552

16 شهيدًا في قصف إسرائيلي لطابور استلام مساعدات غذائية بدير البلح وسط قطاع غزة

مصدر سياسي رفيع في واشنطن : إسرائيل وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين

"موقع عبري": إسرائيل توافق على ضخ قطر ودول أخرى الأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق النار

ترامب: هناك احتمال أن نعلن عن اتفاق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لوقف إطلاق النار في غزة

الهندي: ويتكوف يضلل الرأي العام ولا اختراق حقيقي في مفاوضات الدوحة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية