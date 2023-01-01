Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
الحكم بالسجن 11 عاما على شاب من سكان رهط خطط لاغتيال بن غفير - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكم بالسجن 11 عاما على شاب من سكان رهط خطط لاغتيال بن غفير

الأربعاء 09 يوليو 2025 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن 11 عاما على شاب من سكان رهط خطط لاغتيال بن غفير



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واينت" بأنه حكم على شاب من سكان مدينة رهط البدوية شمال النقب بالسجن 11 عاما ونصف "خطط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

 

وفي التفاصيل التي أوردها الموقع العبري اليوم الأربعاء "حكم على بلال نصاصرة، أحد سكان رهط، بالسجن 11 عاما ونصف العام بعد إدانته بصفقة إقرار بالذنب".

وأضاف الموقع أن النيابة العامة "توصلت إلى صفقة إقرار بالذنب مع بلال نصاصرة البالغ من العمر 27 عاما، من سكان رهط والذي قاد خلية خططت لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأوضح أن نصاصرة "اعترف بالتهم الواردة في لائحة الاتهام، وأدين بالتآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، واستخدام الأسلحة لأغراض إرهابية، ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات لأغراض إرهابية".

واتفق الطرفان على الحكم بالسجن 11 عاما ونصف العام، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها قريبا، ووفقا للائحة الاتهام، بدأ نصاصرة التخطيط لأنشطته في أوائل عام 2023 بعد مشاهدته فيديو يصف الوضع في غزة، وفق ما أورد الموقع العبري.

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة تنتقد ناصر القدوة

ما هي الرسالة التي يحملها "بحبح" من ترامب إلى حماس ؟

الإعلام العبري : ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف النار والأخير يغادر الاجتماع دون تصريح..

موقع "واللاه" العبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. ترامب يوقف المشروع

اتفاق الدوحة المرتقب : محور موراج الفاصل بين رفح وخانيونس نقطة الخلاف الرئيسية..

خبير دولي يرسم سيناريو " زوال" إسرائيل!

ما هو الخط الأحمر الإسرائيلي الذي يعطل مفاوضات التهدئة مع حماس في غزة؟..

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: وافقنا على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين

686e839542360460b97579f3

القسام: حاولنا أسر جندي لكن تم الإجهاز عليه

20250709034812

دبلوماسيون: خلافات بين ترامب ونتنياهو حول أهدافهما النهائية في إيران وغزة

"إسرائيل" تمهد لاحتجاز جماعي وتهجير قسري للفلسطينيين في رفح

1-59-730x438 (1)

الغارديان:”مدينة إنسانية” في غزة أم معسكرات اعتقال..علينا تسمية الإبادة باسمها الحقيقي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية