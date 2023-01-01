الحكم بالسجن 11 عاما على شاب من سكان رهط خطط لاغتيال بن غفير

وأضاف الموقع أن النيابة العامة "توصلت إلى صفقة إقرار بالذنب مع بلال نصاصرة البالغ من العمر 27 عاما، من سكان رهط والذي قاد خلية خططت لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأوضح أن نصاصرة "اعترف بالتهم الواردة في لائحة الاتهام، وأدين بالتآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، واستخدام الأسلحة لأغراض إرهابية، ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات لأغراض إرهابية".

واتفق الطرفان على الحكم بالسجن 11 عاما ونصف العام، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها قريبا، ووفقا للائحة الاتهام، بدأ نصاصرة التخطيط لأنشطته في أوائل عام 2023 بعد مشاهدته فيديو يصف الوضع في غزة، وفق ما أورد الموقع العبري.