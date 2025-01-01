إيران تعلن مقتل 700 مدني وإصابة 5 آلاف بالغارات الإسرائيلية

طهران/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، مقتل نحو 700 مدني وإصابة قرابة 5 آلاف آخرين في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدن الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة بين البلدين.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، خلال زيارة لمركز طبي في طهران لتفقد طفل مصاب بحروق خطيرة، إن هذه الهجمات "وحشية وغير مبررة" واستهدفت المدنيين بشكل مباشر، وخلّفت أضرارًا إنسانية جسيمة.

وأوضح ظفرقندي أن من بين الضحايا 18 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 6 أطباء، قتلوا أثناء أداء واجبهم، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت 7 مستشفيات بشكل مباشر، ما اضطر السلطات إلى إخلاء بعض المراكز الطبية في حالات الطوارئ.

كما تعرضت 11 سيارة إسعاف للقصف الإسرائيلي، في خرق واضح للمبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأشار الوزير إلى الأبعاد الكارثية للهجمات، قائلا إن من بين المصابين طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات يعاني من حروق بنسبة 50 بالمئة، وقد فقد أفراد عائلته جميعًا في القصف.

وجاءت هذه المواجهة بعد أن شنت إسرائيل، في 13 حزيران/ يونيو 2025، هجوما عسكريا على إيران استمر 12 يوما، استهدف منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي.

وردت طهران بشن ضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة على عشرات الأهداف داخل إسرائيل.

وتوسعت دائرة التصعيد مع دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، حيث قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وردت طهران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وانتهت المواجهات بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 حزيران 2025.