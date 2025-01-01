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نتنياهو: متمسكون بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لـ"حماس"

الأربعاء 09 يوليو 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: متمسكون بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لـ"حماس"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته متمسكة بهدف القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة "حماس"، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة لتحقيق ذلك.

 

وفي تصريحاته عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضح نتنياهو أن المحادثات تناولت "الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة"، إلى جانب بحث "آثار وإمكانات النصر الكبير الذي حققته إسرائيل على إيران"، على حد تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته عازمة على تحقيق الأهداف المعلنة، مشددا على أن "الضغط العسكري سيتواصل حتى تحقيق القضاء الكامل على جميع قدرات حماس".

وقال نتنياهو أمس في بيان من مبنى الكابيتول: "هذا يوم عصيب، فقدنا خمسة من جنودنا ونحن عازمون ليس فقط على تقديم تعازينا لعائلاتهم التي نحتضنها، بل أيضا على تحقيق أهداف حربنا في غزة: إطلاق سراح جميع رهائننا، والقضاء على قدرات حماس، وبالطبع ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

وأضاف: "وهذا يعني لا وجود لحماس يجب أن نفهم ذلك، هذا ليس مجرد كلام نردده، ولن يحدث من تلقاء نفسه، إنه يتطلب استراتيجية معينة، لن أفصلها هنا".

وخلص إلى القول إن استرايجيه تل أبيب لتحقيق أهداف الحرب على غزة تتضمن خطوات بعضها مؤلم، وبعضها سيكون مؤلما جدا لحركة حماس، لكن النتيجة النهائية ستكون تحرير جميع المختطفين وهزيمة  الحركة  وتفكيكها، وأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن، إلا أن المهمة لم تنجز  بعد."

هذا وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا جديدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على لقائهما الأول، لمواصلة النقاش حول التطورات في قطاع غزة.

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