  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلا في روجيب شرق نابلس

الأربعاء 09 يوليو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في روجيب شرق نابلس



نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة روجيب شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت روجيب، وشرعت بهدم منزلا يعود للمواطن خالد السكسك، والمؤلف من طابقين، عقب إجبار عائلته على إخلائه.

ولفتت إلى أن الاحتلال أخطر سابقا عدة منازل في المنطقة ذاتها، إخطارات بالهدم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من العام الجاري، 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وأخرى وغيرها.

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة تنتقد ناصر القدرة

اسرائيل: المفاوضات قد تستمر إلى ما بعد هذا الأسبوع وترامب يشجع تهجير سكان غزة

صفقة غزة : تقدم بملف المساعدات بالمفاوضات وويتكوف يصل الدوحة السبت القادم ..

اتفاق الدوحة المرتقب : محور موراج الفاصل بين رفح وخانيونس نقطة الخلاف الرئيسية..

ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..

الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها

الإعلام العبري : ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف النار والأخير يغادر الاجتماع دون تصريح..

الأخبار الرئيسية

تصعيد كبير في قتل الفلسطينيين..عشرات الشهداء ونقص الوقود يهدد عمل الشفاء في مدينة غزة

الإعلام العبري : ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف النار والأخير يغادر الاجتماع دون تصريح..

موقع "واللاه" العبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. ترامب يوقف المشروع

اتفاق الدوحة المرتقب : محور موراج الفاصل بين رفح وخانيونس نقطة الخلاف الرئيسية..

ويتكوف: قلصنا القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة" والاتفاق نهاية الاسبوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية