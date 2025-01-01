الاحتلال يهدم منزلا في روجيب شرق نابلس

نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة روجيب شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت روجيب، وشرعت بهدم منزلا يعود للمواطن خالد السكسك، والمؤلف من طابقين، عقب إجبار عائلته على إخلائه.

ولفتت إلى أن الاحتلال أخطر سابقا عدة منازل في المنطقة ذاتها، إخطارات بالهدم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من العام الجاري، 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وأخرى وغيرها.