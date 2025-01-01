اسرائيل: المفاوضات قد تستمر إلى ما بعد هذا الأسبوع وترامب يشجع تهجير سكان غزة

القدس المحتلة/سما/

بينما تستمر محادثات الدوحة ، يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن محادثات إطلاق سراح الأسرى قد تستمر لما بعد هذا الأسبوع.

وبالتالي، لا يزال احتمال عقد لقاء آخر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطروحًا "إذا لزم الأمر".

وصرح دبلوماسي كبير آخر بأن الخطوط العريضة المطروحة حاليًا على طاولة المفاوضات "قطعت بالفعل ما بين 80% و90% من الطريق".

ومع ذلك، تعتقد مصادر إسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق كامل سيستغرق أيامًا.

أوضح مصدر سياسي رفيع المستوى، تحدث إلى مراسلين سياسيين في واشنطن، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس مستعدة للإفراج عن جميع الاسرى.

بحسب المصدر الاسرائيلي، تُطالب حماس بانسحاب إسرائيل من جميع محاور قطاع غزة، لكن إسرائيل تُصرّ على البقاء على الأقل في محور موراج ومنطقة رفح.

وأوضح المصدر: "هذه منطقة مهمة استراتيجيًا وأمنيًا".

وعندما سُئل عن هدفه بعد الحرب، كان جوابه: لا وجود لحماس. جهة أخرى تسيطر على المنطقة. نفي القادة، وحماس تُلقي سلاحها.

وقال إنه قد تُنقل بعض السيطرة إلى جهات محلية تدعم السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بمشاركة مباشرة من مؤسساتها.

وأكد: " يجب أن يكون هناك نظام يُدير الحياة هناك. ربما نكون نحن من نتولى ذلك مؤقتًا.

خلال اجتماع ترامب مع نتنياهو، ناقش الطرفان أيضًا خطة هجرة غزة، وهي فكرةٌ سبق أن نوقشت.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، أبدى الرئيس ترامب اهتمامًا كبيرًا بالترويج لهذه الخطوة، التي ستسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع طواعيةً.