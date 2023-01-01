"التربية": 18.243 طالبا استشهدوا ودُمرت 118 مدرسة و60 مبنى تابعا للجامعات منذ بداية العدوان على غزة والضفة

رام الله/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 18.243 طالبا استُشهدوا و31.643 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت التربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 17.175، والذين أصيبوا إلى 26.264، فيما استُشهد في الضفة 140 طالبا، وأصيب 927 آخرون، إضافة إلى اعتقال 768.

وأشارت إلى أن 928 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4.452 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 199 في الضفة.

ولفتت إلى أن 252 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، ودُمرت أكثر من 118 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية للقصف والتخريب، و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل.

كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات وكليات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وسلفيت وطوباس.

وأشارت "التربية"، إلى أن الدوام في الجامعات كان إلكترونيا، بسبب الظرف الراهن.

ونوهت إلى أن الاحتلال أجبر تجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا على الهجرة القسرية، بعد الاعتداء عليها، والاستيلاء على محتوياتها.

وأوضحت أن 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي.