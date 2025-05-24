لبنان: شهيد إثر قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة في دير كيفا

بيروت/سما/

استشهد شخص إثر قصف من مسيّرة إسرائيليّة، استهدف مركبة في بلدة دير كيفا، جنوبيّ لبنان، مساء اليوم الإثنين، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الإثنين، أنه تم بحث أفكار مع المبعوث الأميركي توماس باراك، تتعلق بخطوات متلازمة بين انسحاب إسرائيل من لبنان، وسحب سلاح "حزب الله".



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، إن "مسيّرة معادية (إسرائيلية)، استهدفت سيارة رابيد في بلدة دير كيفا، مما أدى إلى سقوط شهيد"، لم تشر إلى هويته.