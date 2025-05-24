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قادة مجموعة البريكس يدينون بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران

الإثنين 07 يوليو 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة مجموعة البريكس يدينون بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران



وكالات/سما/

دان قادة مجموعة البريكس بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران، وذلك في بيان مشترك صدر خلال قمة المجموعة في البرازيل.

وجاء في البيان الختامي الذي تم اعتماده في اليوم الأول من الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أن الهجمات على إيران تمثل "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كما أعربت دول البريكس ، والتي تشمل الصين والبرازيل وروسيا، عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "ندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب".

ودعا الإعلان إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، ومنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقد اشتق اختصار بريكس من الأحرف الأولى للدول الأعضاء المؤسسة: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا. وفي أوائل عام 2024، انضمت إيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات إلى المجموعة، تلتهم إندونيسيا في يناير 2025.

وتعتبر المجموعة نفسها منبرا للتعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعتبر أحيانا ثقلا موازيا لتحالف مجموعة السبع (جي 7) للقوى الاقتصادية الغربية.

ويهدف تحالف البريكس إلى منح دول الجنوب العالمي صوتا أكبر في النظام العالمي. ويشمل ذلك المطالب بزيادة مشاركة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإصلاح المؤسسات العالمية. كما تم التأكيد مجددا على رفض العقوبات الأحادية الجانب والتشديد على اقتصاد عالمي متعدد الأطراف.

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