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المكتب الحكومي في غزة يرفض الاتهامات الأمريكية بضلوع "حماس" في الهجوم على موقع إغاثة بغزة

الإثنين 07 يوليو 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الحكومي في غزة يرفض الاتهامات الأمريكية بضلوع "حماس" في الهجوم على موقع إغاثة بغزة



غزة/سما/

نفى المكتب الإعلامي لحكومة غزة اتهامات أمريكية لحركة حماس بالاشتراك في هجوم أدى إلى إصابة عاملي إغاثة أمريكيين من مؤسسة غزة الإنسانية في موقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع.


وقال المكتب في بيان "نرفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والتي تزعم أن المقاومة الفلسطينية ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة".

وأضاف البيان "هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهيا خطيرا مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

وقد أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" إصابة اثنين من موظفي الإغاثة الأمريكيين في قطاع غزة بجروح غير خطرة، في هجوم وقع صباح السبت في أثناء توزيعهما مساعدات غذائية.

وزعم الرئيس التنفيذي للمؤسسة، جوني مور، عبر حسابه على منصة "إكس" بأن "المؤشرات الأولية تفيد بأن حركة "حماس" تقف وراء هذا الهجوم"، مؤكدا أن المؤسسة تواصل تحقيقاتها وستنشر مزيدا من التفاصيل حال توافرها.

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