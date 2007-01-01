باراك: أمريكا تُجهز خطة لمستقبل لبنان بسبب غياب الثقة بين إسرائيل و”حزب الله”

بيروت/ وكالات/

ادعى المبعوث الأمريكي توم باراك بأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق السلام مع بيروت، في موقف مناقض للخروقات والاعتداءات التي ترتكبها تل أبيب في الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باراك في بيروت، الاثنين، تحدث فيه عما سماه “التزام إسرائيل بتحقيق السلام مع لبنان”، متجاهلا خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” التي أوقعت مئات القتلى والجرحى المدنيين.

وقال المبعوث الأمريكي إن “الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تتعامل مع حزب الله باعتباره حزبا سياسيا، وليس الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن بلاده “بصدد وضع خطة للمستقبل في لبنان بسبب غياب الثقة بين إسرائيل وحزب الله”.