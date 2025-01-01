غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

وكالات / سما/

أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.

وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام قمة "بريكس" في البرازيل، أن السلام يبدأ أيضا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الاسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، وإنهاء الضم المدمر وأعمال العنف في الضفة الغربية.

كما عبر عن قلقه بشكل خاص من تسليح الذكاء الاصطناعي، في عالم "أصبح فيه السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يتطلب استجابة متعددة الأطراف، تقوم على العدالة وحقوق الإنسان.

وقال غوتيريش " لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حكرا على قلة من الناس، بل يجب أن يستفيد منه الجميع، وبشكل خاص الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.