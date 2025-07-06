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الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية

الإثنين 07 يوليو 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الخميس المقبل، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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