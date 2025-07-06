  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس وزراء الأردن: تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ووقف الاعتداءات أولوية قصوى

الأحد 06 يوليو 2025 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء الأردن: تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ووقف الاعتداءات أولوية قصوى



عمان/سما/

 قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم أولوية قصوى.

 جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد المرافق الذي يضم أعضاء في البرلمان العربي.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث لفت رئيس الوزراء إلى دور البرلمان العربي في بناء مواقف موحدة لحشد الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع.

وتناول اللقاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أكد رئيس الوزراء أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم أولوية قصوى.

بدوره، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، لدعم القضايا العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية، وعبر مختلف المحافل الدولية، مثمنا جهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"الكابينيت" الاسرائيلي يُصادق على خطة إنشاء مناطق مُخصصة لتقديم المساعدات في غزة

العشائر تنفي بشدة..صحيفة أمريكية تزعم : عائلات وشخصيات فلسطينية تقترح إقامة "إمارة الخليل" تعترف بإسرائيل

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

أسعار العملات

تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية باسم "اورورا" لتهجير الفلسطينيين من غزة

إعلام عبري يكشف سبب رغبة واشنطن إتمام وقف إطلاق النار في غزة "الآن الآن وليس غداً!"

تقديرات إسرائيلية: لن يعلن عن صفقة بالدوحة أو خلال لقاء ترامب ونتنياهو

الأخبار الرئيسية

20250706085839

تقارير إسرائيلية: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة..

20250706073908

نتنياهو يتوجّه إلى واشنطن: سنوافق على صفقة بشروطنا فقط

photo_2025-07-06_15-48-38

جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة ولبنان يحرق نفسه داخل سيارته

20250706012940

تقديرات إسرائيلية: لن يعلن عن صفقة بالدوحة أو خلال لقاء ترامب ونتنياهو

20250706112424

سموتريتش يتهم الجيش بـ"الفشل"... وزامير: "أنت تضعف الجنود"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية