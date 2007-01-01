جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة ولبنان يحرق نفسه داخل سيارته

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللا" العبري بانتحار الجندي الإسرائيلي دانيئل إدري بعدما أحرق نفسه داخل سيارته في غابة قرب صفد، نتيجة معاناة نفسية حادة عقب مشاركته في القتال بغزة ولبنان.

وكشفت والدته أنه كان ينقل جثث جنود إسرائيليين بشكل متكرر، قائلة: "أخبرني أنه شهد فظاعات الحرب، وقال لي: 'أمي، أشم رائحة الجثث وأراها باستمرار'".

وأوضحت أن حالته النفسية تدهورت بشكل كبير، مما دفعه لطلب مساعدة طبية، مشيرة إلى أنه كان يعاني من نوبات غضب عنيفة أدت إلى تحطيم محتويات شقته في بعض الأحيان.

وذكر موقع واللا أن الجيش الإسرائيلي يرفض دفن الجندي دانيال إدري في مراسم عسكرية رغم مطالبة عائلته.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد الجنود المنتحرين منذ بدء الحرب إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.